Найдено место падения пропавшего на Алтае вертолета Robinson R66

ТАСС, 10 декабря. Спасатели обнаружили место падения пропавшего с радаров вертолета Robinson R66 на Алтае, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Со спасательного вертолета обнаружено место падения вертолета в районе Каракольских озер на Алтае", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пилот погиб.

"На месте падения вертолета найден погибшим его пилот", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, крушение произошло около озера Каракуль в Кемеровской области, а не в районе Каракольских озер на Алтае. Вероятной причиной крушения является технический отказ.

Ранее сообщалось, что вертолет вылетел из Новокузнецка в район Каракольских озер на Алтае и пропал с радаров. Около 9:00 зафиксирован сигнал его аварийного маяка. Вертолет принадлежит ООО "Кустард", на борту был только пилот.