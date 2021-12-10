Реконструкцию детского театра искусств в Крыму проведут, несмотря на хищение средств

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Детский театр искусств в Крыму продолжать реконструировать, сносить его не планируют. Об этом журналистам сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

"Сносить его не надо. Будем корректировать проект и завершать объект, это точно. Потому что сносить, можно все снести и построить новое. Давайте рационально посмотрим. Там были некие неточности в проекте", - сообщил Назаров, комментируя тему завершения строительства детского театра искусств в Крыму.

Ранее бывшего министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере, арестовали. По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Работы по реконструкции детского дома искусств не завершены. Похищенные при возведении детского театра в Крыму средства вернут в бюджет.