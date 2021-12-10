Экс-глава курганского МЧС причастен к подделке экспертизы для развлекательного центра

ТАСС, 10 декабря. Правоохранительные органы обвинили бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова в причастности к подготовке положительной пожарно-технической экспертизы для развлекательного заведения по улице Карбышева в Кургане, несмотря на фиксацию в здании создававших угрозу для жизни людей грубых нарушений требований пожарной безопасности. Действовал он в интересах товарища - крупного местного предпринимателя, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее ведомство сообщало ТАСС о возбуждении в отношении Рожкова нового уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями). Подробности преступления, в котором его подозревали, не уточнялись.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении <…> Олега Рожкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. По данным следствия, в 2018 году <…> Рожков, действуя в интересах своего товарища - крупного местного предпринимателя, осуществляющего свою деятельность в сфере оказания развлекательных услуг населению, злоупотребляя своими служебными полномочиями, вмешался в деятельность подчиненного ему экспертного учреждения. При рассмотрении гражданского иска предпринимателя о признании его права собственности на нежилое здание, расположенное по ул. Карбышева в Кургане, Рожков, обладая информацией о проведении по данному объекту пожарно-технической экспертизы в рамках гражданского судопроизводства в подведомственном ему экспертном учреждении, дал подчиненным сотрудникам заведомо незаконное указание об изготовлении заключения эксперта, не содержащего в своих выводах сведений о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили ТАСС, что экспертиза проводилась в отношении развлекательного заведения.

Подчеркивается, что Рожков достоверно знал, что на объекте массового пребывания людей коммерсантом допущены многочисленные грубые нарушения обязательных требований пожарной безопасности, которые создавали реальную угрозу для жизни и здоровья людей. "Кроме того, начальник МЧС в целях исключения возможных трагических последствий при эксплуатации этого объекта мер административного реагирования, установленных действующим законодательством, также не принял. <…> В рамках предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база", - добавили в ведомстве.

О других делах в отношении Рожкова

Рожков был задержан и арестован 27 марта прошлого года. В марте в отношении Рожкова было завершено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время дело рассматривается в суде.

По данным следствия, с марта по апрель 2018 года Рожков был председателем комиссии по приемке продукции по гособоронзаказу, знал о существенных недостатках поставленной техники, но организовал приемку робототехнических средств и составление фиктивных актов о соответствии их техническим условиям, лично подписал и представил к последующей оплате в МЧС России. В результате за непригодную к эксплуатации технику из бюджета поставщику было необоснованно перечислено более 56,5 млн рублей.

Также установлено, что с февраля 2019 года по февраль 2020-го Рожков незаконно пользовался в своих личных целях специализированной и спасательной техникой регионального управления МЧС. Кроме того, по данным правоохранительных органов, в сентябре 2019 года Рожков после истечения срока временного исполнения служебных обязанностей начальника ГУ МЧС России по области сообщил главному бухгалтеру регионального управления ведомства недостоверную информацию о своем дальнейшем назначении на эту должность и убедил ее безосновательно начислять и осуществлять ему выплаты по ранее занимаемой должности.