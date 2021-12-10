Избившего экс-замминистра энергетики РФ отпустили под подписку о невыезде

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Актер Глеб Нейжмак-Иорданский, который подозревается в избиении в Москве бывшего заместителя министра энергетики Леонида Тропко, отпущен под подписку о невыезде. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"По подозрению в избиении Тропко был задержан его сосед - актер Глеб Нейжмак-Иорданский, мужчина признался в содеянном", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пострадавший получил травмы головы. Он умер в больнице спустя две недели после инцидента. "По предварительным данным, причиной смерти бывшего замминистра стал коронавирус, а не нанесенные травмы в ходе избиения. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде", - добавил он, отметив, что разбирательство в ситуации продолжается.

Накануне глава СК Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства смерти первого экс-замминистра энергетики после избиения. Он также инициировал вопрос о передаче уголовного дела в производство следователей московского СК.