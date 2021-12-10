Причиной ДТП, где погиб депутат Мособлдумы, стал выезд грузовика на встречную полосу

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Выезд грузовика Renault на полосу встречного движения на трассе в Подмосковье стал причиной его столкновения с легковой машиной, где находился депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, ДТП на трассе М-5 "Урал" в Подмосковье, в котором погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров, стал выезд грузового автомобиля Renault на полосу встречного движения", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вечером в четверг на трассе М-5 "Урал" произошло столкновение грузовика Renault и легковой Toyota. В результате ДТП погибли два человека, которые находились в легковом автомобиле, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров, ему было 60 лет.

Зафиров был избран депутатом VII созыва облдумы по Воскресенскому избирательному округу.