Подозреваемого в убийствах и разбое в Крыму задержали после нескольких лет розыска

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции и ФСБ разыскали и задержали в Чечне мужчину, который подозревается в совершении убийств и разбоя в составе организованной преступной группы, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю установили и задержали <...> участника этнической преступной группы, находящегося в федеральном розыске. Установлено, что житель России, находясь на территории Республики Крым, совершил ряд тяжких преступлений, в том числе убийства в составе группы лиц по предварительному сговору, сопряженные с разбойным нападением с применением оружия. В 2018 году член ОПГ покинул территорию полуострова и длительное время скрывался от правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчину задержали на территории Чеченской Республики во время спецоперации, проведенной совместно с сотрудниками УФСБ России по Чеченской Республике и Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым. Его этапировали в Крым.