В Оренбургской области задержаны двое за похищение людей под видом помощи наркозависимым

ТАСС, 10 декабря. Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в похищении людей под видом оказания услуг страдающим алкогольной и наркотической зависимостью. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления МВД России по Оренбургской области задержаны двое подозреваемых в похищении людей под видом оказания услуг для лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью", - сказала она.

По словам Волк, предварительно установлено, что злоумышленники создали интернет-сайт, где предлагали услуги по уходу за людьми в реабилитационном центре. Родственники, обратившись к представителям данной организации, оплачивали лечение своих близких. Затем их насильно перевозили в арендованное помещение. "При этом работники центра реабилитации не обладали медицинским образованием и по факту не оказывали людям необходимой помощи. В разное время в стенах заведения подозреваемые незаконно удерживали более 20 человек", - сказала представитель МВД. При этом фигуранты применяли к ним насилие, моральное и психологическое давление. На связь с родными потерпевшие выходили один раз в неделю, а все телефонные звонки проходили под строгим контролем.

Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону, по данному факту "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух и более лиц, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору)". Дело расследуется первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Оренбургской области, уточняется в сообщении.

По данным областного управления СК, "одна из женщин, обнаруженная в заведении, призналась, что находится в нем более девяти месяцев". Целью злоумышленников, как полагают следователи, являлись корыстные интересы.