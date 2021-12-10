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МЧС уточнило место падения вертолета Robinson

По данным ведомства, ЧП произошло на территории Хакасии

ТАСС, 10 декабря. Вертолет Robinson R66, на борту которого находился один человек, упал на территории Хакасии, а не в Кемеровской области, как сообщалось ранее.

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Об этом ТАСС сообщили в республиканском главке МЧС.

"Поступило сообщение о крушении частного вертолета Robinson R66 в районе озера Каракуль Таштыпского района. По предварительной информации, на борту находился один человек, командир воздушного судна, он погиб", - сообщил представитель ведомства. Как пояснили ТАСС в управлении МЧС по Хакасии, озеро Каракуль расположено в горах на границе республики и Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что крушение произошло в районе озера Каракуль в Кемеровской области. Вертолет вылетел из Новокузнецка в район Каракольских озер на Алтае и пропал с радаров. Около 9 утра зафиксирован сигнал его аварийного маяка. Вертолет принадлежит ООО "Кустард", на борту был только пилот.

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