В Москве неизвестный ранил ножом мужчину у входа в метро

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС. Неизвестный ранил мужчину острым предметом у входа на станцию метро "Славянский бульвар" на Покровской линии в метро Москвы, а затем скрылся. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"10 декабря около 10:30 в полицию от мужчины поступило сообщение об инциденте у входа на станцию метрополитена "Славянский бульвар". По предварительной информации, неизвестный причинил острым предметом травму заявителю и скрылся с места происшествия. Пострадавший направлен для оказания помощи в одну из московских больниц", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что в настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и все обстоятельства произошедшего, предпринимаются меры на задержание подозреваемого.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что мужчину ранили ножом.