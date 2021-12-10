СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Хакасии

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено по факту крушения вертолета Robinson R66 в Республике Хакасия. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту авиационного происшествия, произошедшего с вертолетом Robinson R66, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, метрополитена")", - рассказали в ведомстве.

Предварительно установлено, что около 12 часов местного времени (08:00 мск) вертолет Robinson R66 вылетел с территории Новокузнецка Кемеровской области, следовал в Республику Алтай. После часа полета воздушное судно не вышло на связь, через некоторое время на территории Республики Хакасия сработал аварийный радиомаяк вертолета. "В ходе поисковых мероприятий в районе озера Каракуль Республики Хакасия вертолет обнаружен. Воздушное судно повреждено. На борту вертолета находился командир воздушного судна, который погиб. Следственная группа готовится к выезду на место происшествия", - добавили в управлении.

Robinson R66 - пятиместный коммерческий вертолет производства компании Robinson Helicopter США.