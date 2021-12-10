Количество аварий с участием пьяных водителей снизилось на 7,3% в Москве в 2021 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Число ДТП с участием пьяных водителей на дорогах Москвы снизилось более чем на 7% за 11 месяцев года, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"За прошедшие 11 месяцев отмечается снижение количества ДТП с участием водителей с признаками опьянения на 7,3%. Также снизилось количество погибших и пострадавших в таких авариях - на 24,3% и 4,7% соответственно", - говорится в сообщении.

Всего за этот период произошло 404 подобных ДТП, в которых погибли 53 человека и пострадали 525 человек.

При этом сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 11 тыс. случаев, когда водители управляли машинами в пьяном виде, и это только те, кто согласился пройти медосвидетельствование. Еще почти 10,5 тыс. водителей отказались от данной процедуры.