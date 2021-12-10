Виновника пожара в Уфе, из-за которого погибли трое, осудили на 2,5 года условно

УФА, 10 декабря. /ТАСС/. Виновника пожара в коммунальной квартире в Уфе, в результате которого погибли ребенок и две женщины, осудили на 2,5 года условного заключения. В его комнате загорелся обогреватель, сам хозяин в это время спал после употребления алкоголя, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Башкирии в пятницу.

"Доказательства, собранные следственным отделом по Калининскому району Уфы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, признаны судом достаточными для вынесения приговора 59-летнему жителю Уфы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сказано в сообщении.

В марте в комнате в коммунальной квартире в Уфе загорелся тепловой вентилятор. В результате от отравления продуктами горения погибли две женщины и 12-летний мальчик. По версии следствия, обогреватель оставил включенным мужчина, который сам в это время спал после употребления алкоголя.

"Подсудимый признал вину в совершенном преступлении. Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и шесть месяцев, а также взыскал в пользу родственников потерпевших 700 и 350 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил", - добавили в СК.