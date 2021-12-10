Почти 20 населенных пунктов за ночь остались без электричества в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 декабря. /ТАСС/. Около 20 населенных пунктов оказались в зоне отключения электроснабжения в ночь на пятницу, 10 декабря, в Новгородской области. Всего в зоне отключения остаются 1 633 человека, сообщил официальный представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков в своем Telegram-канале.

"По данным на 10:00 10 декабря, в Новгородской области в зоне отключения электроэнергии находятся 151 населенный пункт, 1 633 человека (в том числе из них у 257 человек установлены генераторы), новых за ночь - 18 населенных пунктов и 298 человек", - говорится в сообщении.

Отключения зафиксировали в Крестецком, Окуловском, Боровичском, Пестовском, Хвойнинском, Любытинском, Солецком, Парфинском районах области. Над устранением обрывов работает 117 бригад, 551 человек, 128 единиц техники.

"Россети Северо-Запад" полностью восстановили электроснабжение в Батецком, Мошенском, Новгородском, Солецком, Чудовском и Шимском районах Новгородской области. За три предыдущих дня специалисты восстановили 2,5 тыс. км ЛЭП в регионе. Энергетики включили 127 линий электропередачи и 1,5 тыс. трансформаторных подстанций. В регион привлекли бригады из Вологодской, Архангельской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Псковской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей, а также республик Карелия и Коми.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин по просьбе энергетиков с 8 декабря ввел режим ЧС в Боровичском, Крестецком и Окуловском районах.