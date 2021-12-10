В убийстве 16-летнего подростка под Калининградом обвиняют его дальнего родственника

КАЛИНИНГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Следователи СК России предъявили обвинение в убийстве 16-летнего подростка, тело которого нашли в поселке Добровольске Калининградской области 8 октября, его дальнему родственнику, мужчину арестовали. Об этом сообщила в пятницу старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

"Благодаря грамотно скоординированной кропотливой совместной работе следователей СУ СК России по Калининградской области и оперативников УУР регионального управления МВД России удалось получить сведения, указывающие на причастность к убийству несовершеннолетнего его 34-летнего дальнего родственника, проживающего в этом же поселке", - рассказала она.

По горячим следам личность злоумышленника установить не представилось возможным. 7 декабря мужчину задержали, ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, совершенное с особой жестокостью". По версии следствия ночью 8 октября мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес не менее 23 ударов ножом несовершеннолетнему. От полученных ранений юноша умер на месте преступления, а обвиняемый с места преступления скрылся.

"Свою причастность к совершению указанного преступления обвиняемый отрицает. Вместе с тем, по мнению следствия, ряд полученных в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий доказательств подтверждают его причастность к убийству подростка", - отметила представитель СК.

Ленинградский районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следователя регионального управления СК России об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина водворен в следственный изолятор до 7 февраля 2022 года, уточнила Гацко.