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Тело подполковника Росгвардии нашли в заброшенном доме под Тулой

По данным источника, на теле погибшего обнаружены осколочные раны, предположительно от взрыва гранаты
© Татьяна Силина/ТАСС, архив

ТУЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Тело подполковника Росгвардии, который без вести пропал 19 ноября, найдено с осколочными ранами в заброшенном доме в селе Анишино Тульской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Были проведены поисковые мероприятия, тело подполковника Росгвардии наши в заброшенном доме в селе Анишино. Он проходил службу в Московском регионе, в последний раз его видели 19-20 ноября, потом он на связь не выходил", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, на теле погибшего обнаружены осколочные раны. На месте происшествия обнаружены элементы гранаты. "Насколько мне известно, возбуждено уголовное дело, предварительно, это было самоубийство", - отметил источник.

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