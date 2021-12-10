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В Росгвардии сообщили, что гибель подполковника не связана с его служебной деятельностью

В ведомстве также сообщили, что смерть носит бытовой характер
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Гибель подполковника Росгвардии в Тульской области не связана с его служебной деятельностью и носит бытовой характер. От этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тульской области.

"Безусловно, это трагедия. Она не связана с профессиональной деятельностью и носит бытовой характер. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что тело подполковника Росгвардии, который без вести пропал 19 ноября, найдено с осколочными ранами в заброшенном доме в селе Анишино Тульской области. Сотрудник проходил службу в Московском регионе.

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