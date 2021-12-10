Жителя Воронежа осудили на 10 лет за убийство у Ярославского вокзала в Москве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Воронежа к 10 годам колонии за убийство на площади у Ярославского вокзала в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"Приговором суда жителю Воронежа назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Марковская.

В феврале между подсудимым и другим мужчиной возник конфликт напротив Ярославского вокзала, в результате которого нападавший ударил ножом в грудь своего оппонента. Пострадавший умер на месте.