В Башкирии шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса и внедорожника

УФА, 10 декабря. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и внедорожника на трассе в Башкирии, всего в пассажирском транспорте находились 11 человек. Спасателям пришлось извлекать водителя автобуса, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в пятницу.

"В результате ДТП погибших нет, по предварительным данным, пострадали шесть человек, доставляются в ГБ №1 ГО г. Стерлитамака. Спасателями МБУ "Аварийно-спасательная служба Стерлитамака" произведено деблокирование водителя автобуса. Всего в автобусе находились 11 человек (1 водитель, 10 пассажиров, детей нет), в автомобиле Land Cruiser находились 4 человека (детей нет), оставшиеся пассажиры убыли на попутном транспорте. Автобус принадлежит ИП Сайфутдинов В. Н. (частный), двигался по маршруту Салават - Уфа", - сообщили в МЧС.

По данным регионального управления ГИБДД, авария произошла днем в пятницу на 108-м километре автодороги Уфа - Оренбург. По предварительным данным, автобус "Газель" совершил наезд на остановившийся внедорожник Toyota Land Cruiser.

В новость были внесены изменения (14:20 мск) - меняется число пострадавших.