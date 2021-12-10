Следствие квалифицировало гибель подполковника Росгвардии как убийство

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Гибель подполковника Росгвардии в Тульской области квалифицирована следствием как убийство. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По факту гибели подполковника Росгвардии возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудник проходил службу в специальном отряде быстрого реагирования (СОБР). В ходе следствия будет проведен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая и судебно-медицинская.

Тело подполковника Росгвардии, который без вести пропал 19 ноября, нашли с осколочными ранами в заброшенном доме в селе Анишине Тульской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ведомства, гибель сотрудника не связана с его служебной деятельностью и носит бытовой характер.