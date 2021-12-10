В Якутске двух человек приговорили к 11 и 19 годам за похищение, пытки и убийство

ТАСС, 10 декабря. Верховный суд Республики Саха приговорил к 11 и 19 годам колонии строгого режима двоих жителей по делу о похищении троих человек, пытках и убийстве одного из похищенных. Так подсудимые пытались выяснить, кто похитил золотые самородки при перевозке из Магаданской области в Читу, сообщило в пятницу управление Генпрокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу.

"В 2020 году двое жителей Республики Хакасия были наняты одним из обвиняемых для перевозки самородного золота из Магаданской области в Читу. В пути следования из тайника, оборудованного в автомобиле, часть драгоценного металла пропала. Обвиняемые совместно с пятью подельниками похитили водителей и знакомого одного из них, которых в течение нескольких дней пытали, требуя сообщить сведения о местонахождении золота. Одного из потерпевших, которого обвиняемые сочли похитителем золота, они убили. <…> Суд назначил одному из них, причастному к похищению потерпевших и совершению убийства, наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год, второму, совершившему похищение, в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, похищенных людей преступники также несколько дней возили в автомобилях по Забайкальскому краю, Амурской области и Якутии, утопив одного из них в реке Индигирка в поселке Усть-Нера. Пять соучастников скрылись от следствия, уголовное дело в их отношении выделили в отдельное производство.