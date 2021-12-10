{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Рязанской области задержали мужчину за организацию мастерской по переделке оружия

После задержания у мужчины изъяли 50 тыс. рублей, которые, предположительно, были получены в качестве частичной платы за оружие и боеприпасы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя поселка Горенка Рязанской области, который подозревается в организации мастерской по переделке оружия. Как сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк, у него изъято 10 переделанных пистолетов, пять самодельных ружей, патроны разного калибра, банки с порохом и пустой тубус от гранатомета.

По словам Волк, по предварительным данным, злоумышленник оборудовал в квартире мастерскую по переделке сигнального оружия в боевое. Товар пытался продавать через знакомых. "После сделки по продаже пяти пистолетов и патронов к ним нелегальный оружейник был задержан полицейскими и сотрудниками регионального управления ФСБ России и Росгвардии", - сказала она.

В связи с тем, что подозреваемый мог быть вооружен, а дома у него находились пятеро детей, задержание проходило на улице. После задержания у мужчины изъяли 50 тыс. рублей, которые, предположительно, были получены в качестве частичной платы за оружие и боеприпасы.

"В ходе обыска в квартире задержанного обнаружен фрезерный станок, слесарные инструменты и кустарно изготовленные части оружейных механизмов. Изъяты 10 переделанных пистолетов, пять самодельных ружей, более 250 патронов разного калибра, 11 банок с порохом и пустой тубус от гранатомета", - добавила представитель МВД.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело (ст. 222 и 223 УК РФ), он арестован.

Теги
РоссияРязанская область
В Башкирии шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса и внедорожника
По предварительным данным, автобус въехал в остановившийся внедорожник
Читать полностью