Предполагаемого лидера ОПГ арестовали в Оренбурге по обвинению в организации убийств

ОРЕНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга заключил в пятницу под стражу на два месяца обвиняемого в организации убийств по найму, совершенных в Орске несколько лет назад, сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением суда от 10 декабря удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 8 февраля 2022 года в отношении предполагаемого лидера организованной преступной группы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - сказано в распространенном сообщении.

Постановление суда, как уточнили в пресс-службе, не вступило в законную силу, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ранее ТАСС сообщал, что в Московской области правоохранители задержали лидера преступной группы, причастной к убийствам. Следователи предъявили ему обвинение в организации убийств по найму. Как пояснили в региональном управлении МВД, речь идет о Корчагине С. К., который обладает авторитетом в криминальном мире и с 2008 года был "смотрящим" Оренбуржья. По данным следственного управления СК РФ по региону, в деле указывается три преступления: убийство из автомата в октябре 2005 года мужчины в Орске и ранение еще одного потерпевшего, убийство из изготовленного короткоствольного огнестрельного оружия в июле 2008 года, а также покушение на убийство путем подрыва автомобиля в 2006 году.

В Орске Оренбургской области также были задержаны предполагаемые участники преступной группы, им предъявили обвинения в пособничестве покушению на убийство.