Девушка пострадала в ДТП с тремя машинами на Садовом кольце в центре Москвы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Три машины столкнулись в районе Смоленской-Сенной площади в центре Москвы, пострадал один человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В районе Смоленской-Сенной площади произошло ДТП с участием трех транспортных средств - Maserati с белорусскими номерами, Mercedes и Nissan Teana. По предварительным данным, пострадала девушка-водитель, которая находилась в Nissan", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пострадавшая госпитализирована. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Проезжая часть не перекрыта.