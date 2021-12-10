{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Девушка пострадала в ДТП с тремя машинами на Садовом кольце в центре Москвы

По данным источника ТАСС, пострадавшую госпитализировали

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Три машины столкнулись в районе Смоленской-Сенной площади в центре Москвы, пострадал один человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В районе Смоленской-Сенной площади произошло ДТП с участием трех транспортных средств - Maserati с белорусскими номерами, Mercedes и Nissan Teana. По предварительным данным, пострадала девушка-водитель, которая находилась в Nissan", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пострадавшая госпитализирована. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Проезжая часть не перекрыта.

Теги
Россия
Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Защита ректора "Шанинки" подала в суд жалобу на продление ему ареста
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что не видит оснований для содержания Сергея Зуева под стражей
Читать полностью