Германия выдала России участника международного наркосиндиката

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Германия выдала России гражданина Молдавии, обвиняемого в участии в международном преступном сообществе, которое занималось контрабандой наркотиков. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры компетентные органы Федеративной Республики Германия экстрадировали в Россию Михаила Николаева. Он обвиняется в участии в преступном сообществе и в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Федеральной службе исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России было поручено доставить его на территорию Российской Федерации. Сегодня в сопровождении спецконвоя Михаил Николаев будет доставлен в Москву", - сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, с июня по август 2012 года на территории Испании Прутяну, Стегэреску, Мануэль Сильвино Пальма дела Пас и другие лица создали и возглавили преступное сообщество, участники которого наладили контрабандные поставки в Россию и продажу гашиша. Сотрудники российских, белорусских и молдавских правоохранительных органов привлекли к уголовной ответственности более 60 руководителей и активных участников преступного сообщества. Из незаконного оборота изъято более 1 тонны гашиша.

В 2015 году Николаев вместе с сообщниками пытался продать не менее 13 кг наркотиков, но их задержали сотрудники российских правоохранительных органов. Николаеву удалось скрыться, и его объявили в розыск. В феврале 2021 года Генеральная прокуратура РФ направила запрос о его выдаче в Германию. В июле 2021 года правительство Германии удовлетворило российский запрос об экстрадиции Николаева, однако данное решение длительное время обжаловалось защитой обвиняемого.