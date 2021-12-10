СМИ: россиянин получил 11 лет тюрьмы в Бразилии за контрабанду диких животных

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 декабря. /ТАСС/. Гражданин России приговорен к 11 годам тюрьмы в Бразилии за участие в незаконной международной торговле дикими животными. Об этом сообщает в пятницу газета Globo.

Как уточняется, речь идет о 36-летнем петербуржце Кирилле Кравченко, задержанном в июне в штате Рио-де-Жанейро при попытке контрабанды 320 живых существ. Отмечается, что Интерпол считает россиянина одной из ключевых фигур международного трафика редких животных. Приговор был вынесен судом города Гуарульос в штате Сан-Паулу 3 декабря. Помимо тюремного срока, суд также назначил ему штраф в размере 181,6 тыс. реалов (свыше $32 тыс.).

"Считаем это задержание образцовым, так же как и приговор в виде 11 лет лишения свободы. <...> Это важная фигура в международной контрабанде пауков. Он имел связи во многих странах <...>. Теперь у властей есть качественный материал для того, чтобы раскрыть эту глобальную сеть", - приводит газета слова Деннера Джованни, координатора Национальной сети по борьбе с контрабандой диких животных (Renctas).

Следователи установили, что преступная группа, в которую входил россиянин, действовала в Австралии, Белоруссии, Германии, Мадагаскаре, Мексике, ОАЭ, Финляндии, Чехии, ЮАР и Японии, а также в странах юго-восточной Азии. Среди его сообщниц, указывают правоохранители, были его бывшая и нынешняя супруга.

Как пишет Globo, Кравченко ранее задерживался в Бразилии в январе этого года при попытке вывезти через международный аэропорт Сан-Паулу 50 ящериц, выводка пауков, 20 редких жаб и 100 беспозвоночных. Тогда его оставили на свободе, изъяв документы и установив за ним слежку. Как полагают местные правоохранители, в июне, когда он был задержан, россиянин пытался перебраться из Рио-де-Жанейро в город Фос-ду-Игуасу на границе с Парагваем.

По данным Renctas, ежегодно из дикой природы Бразилии изымают 38 млн представителей дикой фауны. Ежегодный оборот на черном рынке этих животных оценивается в $2 млрд, он занимает третье место после незаконного оборота наркотиков и оружия.