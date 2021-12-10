Тело подследственного нашли в челябинском изоляторе

ЧЕЛЯБИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве возбудили в Челябинске после обнаружения в одном из следственных изоляторов города тела следственно-арестованного жителя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По факту произошедшего расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 "Убийство" УК РФ. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий. Допрошен подозреваемый", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, тело нашли в СИЗО-1 Челябинска. Мужчина находился в изоляторе по ст. 132 "Насильственные действия сексуального характера" УК РФ.