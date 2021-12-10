Второго обвиняемого в убийствах бизнесменов в Оренбурге приговорили к 19 годам колонии

ОРЕНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга огласил в пятницу приговор в отношении одного из обвиняемых в убийствах предпринимателей и их близких, совершенных в Оренбурге в период с 2015 по 2018 год, назначив наказание в виде 19 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба суда.

"Приговором суда от 10.12.2021 г. подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167, п. "а", "в", "ж", "з", "и", "к" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 166 УК РФ, ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год 10 месяцев", - сказано в распространенном сообщении. Уточняется, что эпизоды касаются убийств Бахарева и его близких, а также Седых.

По данным в пресс-службы, с подсудимого в пользу одного потерпевшего взыскано в счет возмещения имущественного ущерба 494 170 рублей, в пользу двоих потерпевших в счет компенсации морального вреда - по 1,5 млн рублей. Приговор суда, как уточняется в сообщении, не вступил в законную силу.

Дело об убийствах предпринимателей в Оренбурге

Сотрудники полиции в конце мая 2020 года, как сообщал ТАСС, задержали в Оренбурге подозреваемых в убийстве предпринимателя и его семилетнего сына, которое произошло в январе 2018 года, а также директора одной из крупных компаний, его жены и водителя, убитых в мае 2019 года, и еще одного предпринимателя в мае 2020 года. Суд назначил подозреваемым меру пресечения в виде ареста и неоднократно продлевал срок содержания под стражей.

Директор филиала ООО "Газпромтранс", член Общественной палаты Оренбургской области Андрей Бахарев, его супруга и водитель были найдены убитыми в жилом доме поселка Ростоши Оренбурга 20 мая 2019 года. Тела 35-летнего предпринимателя и его семилетнего сына с множественными ножевыми ранениями были обнаружены 17 января 2018 года во дворе жилого дома на Карагандинской улице Оренбурга в салоне автомобиля. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать это уголовное дело в центральный аппарат ведомства.

Как ранее в пятницу сообщал СК РФ, расследование уголовного дела в отношении еще двоих соучастников преступления - Александра Оршлета и Виктора Бертхольца - завершено. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении нескольких преступлений, среди которых убийство, поджог и угон автомобиля. По версии следствия, Оршлет, Бертхольц, а также Никита Игнатов в период с января 2012 года по 8 апреля 2015-го создали на территории Оренбургской области организованную преступную группу, чтобы совершать убийства по найму и иные преступления. В последующем в преступную группу были вовлечены Виктор Белкин и Иван Козачков, которые в ходе расследования уголовного дела заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Жертвами обвиняемых стали восемь человек, уточняется в сообщении ведомства. Среди них были местные предприниматели, а также малолетний мальчик - сын одного из бизнесменов, убийство которого было совершено в январе 2018 года. В связи со смертью Никиты Игнатова уголовное преследование в отношении него прекращено по нереабилитирующему основанию. Белкину в начале ноября 2021 года суд Оренбурга назначил наказание в виде 19 лет и шесть месяцев лишения свободы и запрета покидать пределы Оренбургской области в течение одного года десяти месяцев после отбытия основного наказания.