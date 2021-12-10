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Спецавтомобиль УФСИН в Пензе сбил двух подростков

По информации ведомства, пострадавших доставили в больницу для обследования, угрозы их жизни нет

ПЕНЗА, 10 декабря. /ТАСС/. Управление ФСИН по Пензенской области проведет проверку после ДТП с участием спецавтомобиля, который сбил двух подростков. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте УФСИН по региону.

"По факту ДТП с участием спецавтомобиля "Камаз" отдела по конвоированию УФСИН России по Пензенской области назначена служебная проверка. Руководство УФСИН России по Пензенской области выражает сожаление по поводу случившегося и окажет всю необходимую помощь пострадавшим", - отмечается в сообщении.

По данным управления ГИБДД по Пензенской области, ДТП произошло на улице Свободы в Пензе. Водитель спецавтомобиля, мужчина 1987 года рождения, наехал на двух 16-летних пешеходов. Они были доставлены в медучреждение для обследования, их жизни ничто не угрожает.

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