Защита ректора "Шанинки" подала в суд жалобу на продление ему ареста

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Адвокаты ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого по делу о мошенничестве, подали в суд жалобу на продление ему ареста после заявления президента РФ Владимира Путина на заседании СПЧ.

"В суд поступила апелляционная жалоба на решение продлить Зуеву меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили ТАСС в Тверском районном суде Москвы.

В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания СПЧ заявил, что не видит оснований для содержания Зуева под стражей. В связи с этим, как сообщалось ранее, адвокаты Зуева подали в прокуратуру, следователю ГУ МВД Москвы и начальнику главка московской полиции ходатайство о его освобождении.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих федеральному государственному автономному учреждению "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко и исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они, кроме Крючковой, содержатся под стражей. Она признала вину и переведена под домашний арест.

По версии следствия, Зуев, который также является директором Института общественных наук РАНХиГС, вступил в преступный сговор с Раковой и Заком. Используя свое служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения России с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству. 3 декабря суд продлил Зуеву арест до 7 марта 2022 года. Защита просила избрать ученому меру пресечения, не связанную с лишением свободы, так как у него серьезные проблемы со здоровьем.