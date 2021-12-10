Асфальт провалился на улице в Петербурге из-за прорыва трубы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Прорыв трубы с горячей водой произошел в Подъездном переулке в Санкт-Петербурге в пятницу, из-за аварии провалился асфальт на проезжей части. В зоне дефекта оказалось несколько автомобилей, рассказали ТАСС в пресс-службе предприятия "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"В 13:50 10 декабря 2021 года специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" обнаружили дефект по адресу Подъездной переулок, дом 15. В зоне технологического дефекта находятся несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. Гражданская ответственность общества за причинение вреда имуществу третьих лиц в результате технологического нарушения на опасном объекте застрахована в соответствии с требованиями законодательства РФ", - говорится в сообщении.

Специалисты планируют завершить ремонтные работы к 14:00 субботы. Ремонт проводится без отключения отопления в расположенных рядом домах.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии с места прорыва. На фото видно, что из-за прорыва провалился асфальт на проезжей части, из образовавшейся ямы выходил пар.