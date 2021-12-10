В Петербурге загорелся доходный дом Чубакова на Васильевском острове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС прибыли на место тушения пожара в доме-памятнике купца К. Г. Чубакова на Васильевском острове в Петербурге. Для устранения возгорания привлечены четыре единицы техники и 20 человек, площадь пожара уточняется, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

"10 декабря в 16:41 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, 11-я линия В.О. дом 58, корпус 5. Происходит горение в квартире, площадь уточняется. Сведения о пострадавших уточняются. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: четыре единицы техники и 20 человек личного состава", - говорится в сообщении пресс-службы.

Шестиэтажный дом в стиле модерн с двумя башнями был построен по заказу купца К. Г. Чубакова петербургским архитектором Михаилом Еремеевым. Здание сохранило без изменений свое историческое местоположение, конфигурацию и габариты исторического участка, в том числе связь дворовых пространств с улицей. В интерьерах сохранилась оригинальная отделка парадных и боковых лестниц.