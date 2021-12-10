В Петербурге загорелась крыша здания на территории машиностроительного завода "Армалит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Пожар площадью 400 кв. м произошел в одном из зданий на территории машиностроительного завода "Армалит" в Петербурге. Возгоранию присвоен третий уровень сложности, в его ликвидации задействовано шесть единиц техники и 30 человек, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

"В 17:29 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, ул. Трефолева, дом 2. В цехе происходит горение кровли на площади 400 кв. м. В 17:40 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 17:52 ранг пожара повышен до №2, в 18:00 ранг пожара повышен до №3. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 6 единиц техники и 30 человек личного состава", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Первый завод на территории нынешнего предприятия "Армалит" был построен в 1878 году и действовал как "Бронзоволитейные и механические мастерские Р. К. Гроша". В советское время он неоднократно переименовывался: 1939-й - завод №346 Наркомата судостроительной промышленности, 1944-й - завод №457 им. Молотова, 1966-й - завод "Знамя Октября".