В Кузбассе руководители двух компаний похитили бурильное оборудование на 80 млн рублей

ТАСС, 10 декабря. Два руководителя коммерческих организаций задержаны по подозрению в хищении дорогостоящего бурильного оборудования, ущерб составил 80 млн рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, им предъявлено обвинение.

"Следователями Следственного департамента МВД России предъявлено обвинение двум руководителям коммерческих предприятий (по ст. 33 и ст. 160 УК РФ). По версии следствия, они похитили дорогостоящее бурильное оборудование и денежные средства. Сумма ущерба составляет свыше 80 млн рублей", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что потерпевшей признана компания, которая специализируется на бурении нефтяных и угольных скважин на территории Кемеровской области и иных субъектов РФ. "Фигуранты задержаны на территории Москвы и Новокузнецка, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве. Сейчас следователи собирают доказательства в отношении иных соучастников противоправной деятельности и проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Установлено, что в октябре 2020 года руководители компаний заключили между возглавляемыми юридическими лицами договор капитального ремонта установки для бурения скважин. Организация, владевшая бурильной установкой, заплатила за ее ремонт 6 млн рублей, а затем незаконно передала ее ремонтному предприятию по многократно заниженной цене (за 1 млн рублей) при реальной рыночной стоимости более 45 млн рублей.

Также, по версии следствия, в сентябре прошлого года фигуранты вступили в сговор. Несмотря на то, что совет директоров отказался согласовать заведомо невыгодную сделку, они заключили договор на сервисное обслуживание оборудования и выполнение комплекса горно-подготовительных работ. При этом в договор было внесено условие о выплате неустойки в размере свыше 53 млн рублей в случае его расторжения. Спустя непродолжительное время теми же лицами договор был расторгнут. В результате у потерпевшего юридического лица похищено более 34 млн рублей, которые в качестве неустойки были перечислены на основании указанного договора.

После этого руководитель компании, лишившейся техники и оборотных средств, перешел на работу к своему соучастнику. Они продолжили оказывать услуги по бурению скважин, извлекая доход при помощи похищенного оборудования.