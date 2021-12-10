Все ТРЦ эвакуировали в Волгограде из-за анонимных сообщений с угрозами

ВОЛГОГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Посетителей всех торгово-развлекательных центров (ТРЦ) эвакуировали в Волгограде из-за анонимных сообщений с угрозами, сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее в СМИ появилась информация об эвакуации посетителей всех торговых центров Волгограда в пятницу вечером. Очевидцы сообщили о прибывших на места полицейских, сотрудников МЧС, скорой помощи и саперах.

"Все штатно, все стандартно, согласно отработанным действиям, проверяют не в первый раз [за последние несколько месяцев] анонимно поступившие в адрес всех ТРЦ города угрозы", - сказал источник.

Количество эвакуированных ТРЦ не уточняется. ТАСС пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.