Прокурор просит присяжных признать виновными фигурантов дела об аргентинском кокаине

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Гособвинение просит коллегию присяжных заседателей признать виновными всех фигурантов уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы, где уголовное дело слушается по существу.

"Сторона обвинения просила признать всех подсудимых виновными, считая их вину доказанной, а сторона защиты просила всех оправдать", - сказал пресс-секретарь суда Сослан Дзамапаев.

Как ожидается, суд должен приступить к стадии напутственного слова, обсуждения вопросного листа, выслушать последнее слово подсудимых, а затем присяжные удалятся в совещательную комнату. Следующее заседание запланировано на 13 декабря.

Операция "12 королев"

Дорогомиловский суд с участием коллегии присяжных заседателей приступил к слушанию уголовного дела о поставках кокаина в ноябре 2020 года. Все фигуранты отвергают свою причастность к инкриминируемому преступлению. Интересы подсудимых представляют адвокаты по назначению.

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов "12 королев" по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 367 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Али Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия три фигуранта дела Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов были задержаны в России, еще двое - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.

Операция по задержанию Калмыкова и Худжамова проходила в декабре 2017 года на базе МИД на западе Москвы, куда они приехали забрать груз. В ходе спецоперации кокаин был заменен на муку. Позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан Абянов, который, по данным следствия, частично признал вину при задержании, но позднее отказался от показаний. Фигурантам дела предъявлены обвинения в покушении на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы.