В Евпатории пострадал мужчина при взрыве газа и обрушении потолка летней кухни

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Один мужчина пострадал в результате взрыва газа и обрушения потолка в частной одноэтажной летней кухне в Евпатории, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС по Крыму.

"10 декабря в 17:51 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об обрушении потолка в частной одноэтажной летней кухне в городском округе Евпатория на ул. Училищной. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Крым и сотрудники ГКУ "Крым-Спасс". По прибытии на место спасателями был обнаружен и освобожден из-под завалов мужчина. Пострадавший передан сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, "по предварительным данным, обвал произошел из-за хлопка газовоздушной смеси, несущие конструкции не повреждены". Также сообщается, что повреждены конструкции потолка на площади 12 кв. м.

Прокуратура и Следственный комитет организовали проверки по факту инцидента. "Вечером 10 декабря 2021 года в Евпатории в одном из частных жилых домов произошел взрыв газового баллона, в результате чего был травмирован мужчина. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь", - говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

В пресс-службе прокуратуры Крыма уточнили, что в результате инцидента пострадал мужчина 1937 года рождения. "По результатам организованных проверочных мероприятий прокуратурой будет дана оценка работе контролирующих органов, а также полноте и достаточности мер, принимавшихся на территории муниципалитета в целях соблюдения мер пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газовых приборов. При установлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Ход и результаты организованных мероприятий взят руководством прокуратуры под личный контроль", - говорится в сообщении надзорного ведомства.