Незаконность ареста российского научного судна "Академик Иоффе" в Дании подтвердил суд

КАЛИНИНГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Суд в Дании, который рассматривал жалобу на первоначальное решение об аресте российского научного судна "Академик Иоффе", подтвердил, что ограничительные меры были применены незаконно, так как судно выполняло государственное задание. Об этом сообщила журналистам директор атлантической базы флота филиала Института океанологии РАН Алла Мышерина после возвращения судна в Калининград.

"По решению датского суда, которым мы располагаем <…>, на суда, которые выполняют некоммерческие рейсы и исполняют государственное задание, на них налагается иммунитет. То есть любой арест судна, которое выполняет госзадание, незаконен, так как судно отправлялось в экспедицию по госзаданию, чтобы проводить научные исследования", - сказала она.

По ее словам, защита в суде привела и другие аргументы для освобождения судна из-под ареста. Суд принял их во внимание.

Судно готово выйти в экспедицию

Судно готово выйти в новую экспедицию в течение одной-двух недель, сообщила Мышерина. "Сейчас судно готовится к тому, чтобы провести все-таки экспедицию, которая была сорвана. Все осталось подготовлено, со стороны ученых не отменяется, судно подготовим, буквально в течение недели-двух судно выйдет в экспедицию и все-таки ее выполнит", - сказала она.

Старший помощник капитана судна "Академик Иоффе" Виктор Подачев также отметил, что освобождение судна из-под ареста в Дании было неожиданным, после решения суда команде вернули документы и разрешили выйти в Россию. "Освобождение произошло неожиданно, привезли документы и буквально через полчаса-час мы пошли в порт Калининград", - сказал он.

Он также отметил, что на судне было достаточно продуктов и воды. Мышерина и Подачев отметили, что пока судно находилось на рейде порта в Дании и решался вопрос со снятием ареста, представители датских властей вели себя корректно, а также предлагали пополнить продуктовые запасы на борту, однако команда отказалась, так как их было достаточно.

НИС "Академик Иоффе", находившееся на пути к проведению океанографической научной экспедиции, 1 ноября было задержано датскими властями на рейде порта Скаген по иску третьей стороны в качестве обеспечительной меры, были изъяты судовые документы. На борту судна, которое используется Институтом океанологии им. П. П. Ширшова РАН, находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.

В конце ноября участники экспедиции и часть команды вернулись в Калининград, а в пятницу в порт города пришел "Академик Иоффе". Участники экспедиции сообщали, что из-за ареста судна научные исследования были сорваны.