Испания выдала России обвиняемого во взятке адвоката и телефонного мошенника

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Испания выдала России обвиняемого в получении взятки в размере более 16 млн рублей Алексея Пригоду, а также телефонного мошенника Валерия Коваленко. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в Барселоне правоохранительные органы Испании передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Алексея Пригоду, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере", - сказала она.

По словам Волк, предварительно, в 2012-2013 годах адвокат Пригода и ряд должностных лиц получили взятку в 16 млн рублей от гендиректора строительной компании в Уфе за заключение договора аренды земельного участка в нарушение законодательства. Кроме того, сообщникам оформлены в собственность 10 квартир в строящихся домах стоимостью более 57 млн рублей. В январе 2014 года было возбуждено уголовное дело (по ч. 6 ст. 290 УК РФ). Обвиняемый покинул Россию и был объявлен в международный розыск, позже его задержали в Испании.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Испании экстрадирован гражданин России Валерий Коваленко, обвиняемый в мошенничестве", - добавила Волк. Она отметила, что с 2016 по 2019 год фигурант создал организованную группу. Находясь за рубежом, ее сотрудники обзванивали россиян, которые ранее приобретали БАДы. Аферисты убеждали собеседников, что они купили контрафактный товар, и теперь им полагается компенсация. Для ее получения якобы необходимо оплатить подоходный налог, транспортные расходы и другие услуги.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Полицейские предполагают, что обвиняемый может быть причастен более чем к 50 фактам противоправной деятельности.

Волк добавила, что на основании запроса ГУ МВД России по Челябинской области весной 2020 года Коваленко был объявлен в международный розыск и спустя несколько месяцев задержан в Испании.