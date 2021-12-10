Экс-полицейский получил условный срок за наезд в пьяном виде на пешехода в Чувашии

ТАСС, 10 декабря. Суд приговорил бывшего полицейского к 3,5 года условно за наезд в состоянии алкогольного опьянения на пешехода в Чувашии, здоровью которого был причинен тяжкий вред. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу следственным управлением СК РФ по республике.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и лишением права управления транспортными средствами сроком на два года", - отмечается в сообщении.

Бывший участковый уполномоченный отдела МВД РФ по Ибресинскому району Чувашии признан виновным по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения").

Следствием и судом установлено, что 1 сентября на тот момент полицейский управлял служебным автомобилем UAZ Patriot в состоянии алкогольного опьянения. Передвигаясь по улице Воинов Интернационалистов в поселке Ибреси в Чувашии, он грубо нарушил правила дорожного движения. В результате в условиях хорошей видимости он не справился с управлением и совершил наезд на стоящего на обочине пешехода, прижав мужчину автомобилем к припаркованному рядом грузовику "Камаз". В результате 47-летний пешеход получил множественные переломы костей таза и другие телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

По результатам проведенной МВД по Чувашии служебной проверки было принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Следователь также направил в органы внутренних дел представление о принятии необходимых мер.