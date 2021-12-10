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В больнице в Москве произошел пожар

Информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел на восьмом этаже в больнице на улице Саляма Адиля на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

В ГУ МЧС позднее отметили, что пожар потушили. 

"По улице Саляма Адиля, 2, в больнице на восьмом этаже в корпусе 28 начался пожар", - сказал собеседник агентства. Пожару был присвоен второй из пяти номер сложности. По информации собеседника агентства, пожар был локализован на площади 5 кв. м. 

Источник уточнил, что произошло возгорание в одном из кабинетов на восьмом этаже девятиэтажного здания в 67-й больнице. Информация о пострадавших не поступала.

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