Уголовное дело о ДТП в Сочи с участием Собчак передали в прокуратуру

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Предварительное расследование уголовного дела о ДТП в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак завершено и передано в прокуратуру. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-центре МВД России.

Что известно о смертельном ДТП под Сочи

"Следователем следственной части СУ УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела о резонансном ДТП, которое произошло 9 октября около 21:00 на автодороге Адлер - Альпика Сервис в Адлерском районе Краснодарского края, - сказали в пресс-центре. - Сегодня уголовное дело в порядке статьи 220 УПК РФ направлено в прокуратуру г. Сочи Краснодарского края для утверждения обвинительного заключения".

Пять человек признаны потерпевшими, сообщили в пресс-центре МВД России.

"Для установления объективных обстоятельств произошедшего выполнен комплекс следственных мероприятий: произведены осмотры места происшествия, изучены видеозаписи камер наблюдения, проанализированы результаты восьми судебных экспертиз, включая медицинские, автотехническую и компьютерную. Признаны потерпевшими пять человек, допрошены 13 свидетелей", - сказали в пресс-центре.

В МВД сообщили, что причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем Mercedes.

"Проведенной автотехнической судебной экспертизой установлено, что действия водителя автомобиля Mercedes не соответствовали требованиям правил дорожного движения Российской Федерации, что явилось причиной ДТП", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что водителю предъявлено обвинение в нарушении ПДД (ч. 3 ст. 264 УК РФ), санкция статьи предусматривает в том числе лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В данный момент он находится под домашним арестом.

По данным полиции, вечером 9 октября на трассе под Адлером при обгоне водитель Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, водитель и вторая пассажирка были госпитализированы. Водитель Mercedes признал вину в нарушении ПДД.