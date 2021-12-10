В Ингушетии погиб подросток при опрокидывании трактора

МАГАС, 10 декабря. /ТАСС/. Подросток погиб в Ингушетии после опрокидывания трактора при проведении сельскохозяйственных работ. По данному факту проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по факту гибели 10 декабря 16-летнего подростка на окраине села Барсуки, в результате опрокидывания трактора при проведении сельскохозяйственных работ", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнения требований законодательства о несовершеннолетних и соблюдения правил безопасности при эксплуатации тракторов и иной самоходной техники.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход проверки прокурором республики взят на контроль.