В Аргентине проходят протесты из-за убийства подростка полицейским

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 декабря. /ТАСС/. Стихийные акции протеста в пятницу вспыхнули в аргентинском городе Мирамар в провинции Буэнос-Айрес после того, как полицейский застрелил подростка Лусиано Оливеру. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

Жители города собрались на одной из улиц, чтобы потребовать тщательного расследования случившегося. Ранее в пятницу родственники и друзья подростка также пришли на место, где был убит Оливера. Некоторые из них стали бросать камни в полицейских, стражи порядка в ответ применили резиновые пули.

Подросток возвращался домой на мотоцикле ночью, когда полицейский патруль приказал ему остановиться. По предварительным данным, Оливера не подчинился, после чего один из полицейских выстрелил ему в область грудной клетки. От полученного ранения Оливера умер, полицейский был задержан. "По его словам, он выстрелил случайно, коллеги его сразу же задержали", - сказал журналистам министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Серхио Берни, подчеркнув, что действиям полицейского "нет оправдания".

Убийство Оливеры стало вторым подобным громким случаем за месяц. В середине ноября полицейскими был убит 17-летний футболист клуба "Барранкас Сентраль" Лукас Гонсалес, который ехал на машине с друзьями поздно вечером. Сотрудники правоохранительных органов в гражданском, следовавшие на машине без опознавательных знаков, попытались остановить автомобиль с подростками, а затем начали стрелять. Полицейским предъявлены обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами.