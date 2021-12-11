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Три человека пострадали при обрушении на железном руднике в Кузбассе

Они доставлены в больницу

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Три человека получили травмы при обрушении небольшого участка горных выработок на Таштагольском железном руднике в Кемеровской области. Они доставлены в больницу, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Произошло локальное обрушение, под него попали трое рабочих. С травмами они госпитализированы. Остальные рабочие были эвакуированы, они не пострадали", - пояснил собеседник агентства, добавив, что инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу.

Ряд местных СМИ сообщили, что инцидент мог быть связан с землетрясением. Собеседник агентства не уточнил информацию об этом, однако, по данным Единой геофизической службы СО РАН, утром в пятницу в Кузбассе действительно было зафиксировано небольшое землетрясение магнитудой 2,9. Подобные локальные землетрясения в регионе отмечают регулярно, обычно они относятся к техногенным и связаны с проведением взрывов при горнодобыче.

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