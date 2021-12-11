Летевший в Краснодар самолет вернулся в Шереметьево из-за сигнала о разгерметизации

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Краснодар, утром в субботу совершил экстренную посадку в Шереметьеве из-за сработавшего датчика разгерметизации кабины пилотов. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Boeing-737 вылетел из Шереметьево в 06:34 мск. Во время набора высоты сработал датчик разгерметизации кабины. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что самолет через 1 час 10 минут благополучно совершил посадку. Пострадавших нет.