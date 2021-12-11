В ДТП с грузовиком в Новгородской области погибли три человека

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения автомобиля Skoda Octavia с грузовиком Isuzu на 449-м км федеральной автодороги М-10 в Крестецком районе Новгородской области. От удара легковой автомобиль загорелся, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Новгородской области.

"Сегодня, в 07:40 мск, на 449-м км федеральной автодороги М-10 "Россия" вблизи деревни Долгий Мост Крестецкого района Новгородской области водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, по неустановленной причине не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Isuzu. От удара произошло возгорание легкового автомобиля. В результате его водитель и два пассажира погибли на месте", - говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа.