В ДТП в селе Старопестерево в Кемеровской области погибли два человека

КЕМЕРОВО, 11 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли в результате падения машины с моста в реку в селе Старопестерево в Кемеровской области, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, 60-летний водитель Renault Fluence не учел погодные условия, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение моста, после чего иномарка опрокинулась в реку Иня. В результате ДТП водитель и его 55-летняя супруга скончались до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в субботу в селе Старопестерево Беловского района Кемеровской области.