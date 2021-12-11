Один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в частном доме в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Один человек пострадал в субботу в результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме в селе Веселое под Судаком, сообщается на сайте ГУ МЧС по Крыму.

"11 декабря в 00:37 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в одноэтажном жилом частном доме, расположенном в городском округе Судак, с. Веселое, на ул. Мичурина, произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадал один человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Крым. "По прибытии на место установлено, что в частном домовладении произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Повреждена частично конструкция кровли и опорной стены на площади 15 кв. метров", - сообщается на сайте.

В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что организована проверка обстоятельств происшествия. "По предварительным данным, сегодня ночью в домовладении на улице Мичурина в селе Веселое произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадал мужчина 1967 года рождения, который с ожогами различной степени госпитализирован. По результатам организованных надзорных мероприятий прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. При установлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Ход и результаты организованных мероприятий взят руководством прокуратуры под личный контроль", - говорится в пресс-релизе.

В пятницу мужчина пострадал в результате взрыва газа и обрушения потолка в частной одноэтажной летней кухне в Евпатории. Прокуратура и Следственный комитет организовали проверки.