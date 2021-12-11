Полиция Петербурга задержала мужчину, облившего кислотой свою бывшую девушку и ее спутника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники петербургской полиции задержали мужчину, облившего кислотой свою бывшую девушку и ее спутника. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области

"10 декабря около 18:30 мск в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение 18-летнего мужчины о том, что у дома 86 по набережной канала Грибоедова неизвестный облил кислотой заявителя и его девушку. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и обнаружили 16-летнюю девушку и 18-летнего заявителя", - рассказали в пресс-службе, добавив, что пострадавшие с различными химическими ожогами были госпитализированы. "В результате оперативно-разыскных мероприятий у дома 4 по Московскому проспекту полицейские задержали 24-летнего подозреваемого", - сообщили в пресс-службе.

По предварительной версии, причиной произошедшего стала ревность. "Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции и в ближайшее время будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий", - отметили в управлении.

В ГУ МВД добавили, что в телефонограммах, поступивших из медицинского учреждения, сообщалось о госпитализации девушки в тяжелом состоянии, а ее 18-летнего спутника - в удовлетворительном.