Более 30 детей эвакуировали из-за задымления в противотуберкулезном санатории в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 декабря. /ТАСС/. Более 30 детей и пять человек персонала эвакуированы из-за задымления в детском противотуберкулезном санатории в Ханты-Мансийске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"В 13:26 (11:26 мск) сообщение [о задымлении] поступило, в 13:33 прибыли первые подразделения на место. Внутри на момент прибытия никого не было. Очаг задымления нашли в районе стоматологического кабинета, ждем ликвидации. Пострадавших нет. <…> Передавали, что эвакуировали 36 детей и пять человек персонала", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что эвакуированные могли находиться как в здании, где произошло задымление, так и в соседнем. Информация уточняется.

По факту пожара Ханты-Мансийская межрайонная прокурора организовала проверку. Как сообщили в пресс-службе ведомства, правоохранители проверят соблюдение требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего.